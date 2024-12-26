Международные мероприятия, которые второй год подряд проходят в Москве, превращают город в один из центров сотрудничества среди мегаполисов стран БРИКС+, так как именно здесь сосредоточено внимание мировых экспертов и крупных игроков рынка, такое заявление сделала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Специалисты более чем из 100 стран приняли участие в масштабных отраслевых событиях в 2024 году. Это форум БРИКС „Облачные города“, модный и туристические форумы, Московская международная неделя кино, Московская неделя интерьера и дизайна. Несмотря на санкции, российская столица уверенно развивается и находит новых партнеров», — рассказала Сергунина.

Среди городов-гигантов стран БРИКС российская столица вновь подтвердила свое превосходство в сфере инновационного и инфраструктурного прогресса. Уже два года подряд Москва удерживает лидирующую позицию, демонстрируя улучшение показателей относительно прошлого года.

Мнение экспертов о Москве

Международное экспертное сообщество отметило несколько ключевых достижений мегаполиса: развитую систему городского транспорта, экологические инициативы, широкое внедрение инновационных решений в различных областях и удобство городских услуг для населения.

Значимым событием стал международный форум «Облачные города», прошедший в сентябре в российской столице. Мероприятие, сфокусированное на перспективах развития крупных городов БРИКС, собрало более 13 тысяч участников. География форума впечатляла: делегаты из более чем 30 государств, включая представителей ОАЭ, Бразилии и Китая, приняли участие в обсуждении урбанистического будущего.

На масштабном модном мероприятии BRICS+ Fashion Summit, прошедшем в столице России, присутствовало порядка 20 тысяч гостей, а онлайн-трансляции привлекли свыше 4 млн зрителей. Важнейшим результатом саммита стало официальное учреждение BRICS International Fashion Federation, закрепленное подписанием соответствующей декларации.

Эксперты подчеркивают особую роль креативных индустрий и человеческого потенциала в формировании городской экономики будущего. Эти аспекты стали одними из ключевых направлений обсуждения.

Программа деловых мероприятий охватила широкий спектр актуальных вопросов: от внедрения цифровых решений и инновационных технологий до реализации масштабных инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено развитию предпринимательства, экспортной поддержке и современным методам управления.

В июне столица приняла дебютный форум БРИКС по туристической отрасли, в рамках которого было организовано свыше 2000 бизнес-встреч. Результатом мероприятия стало подписание дюжины партнерских договоров, причем более половины из них заключили московские предприятия с иностранными партнерами.

Масштабная международная инициатива привлекла участников из более чем 50 стран, включая такие государства как Кения, ЮАР, Малайзия, Индия, Эквадор и Российская Федерация.

Федерация сосредоточит усилия на нескольких ключевых направлениях: развитии международного сотрудничества между профессиональными сообществами, продвижении начинающих профессионалов, содействии дизайнерам в освоении глобального рынка, а также поддержке устойчивого развития отрасли и реализации программ культурного обмена.

Крупнейшее событие в индустрии делового туризма — Meet Global MICE Congress: BRICS Edition — завершилось на прошлой неделе в российской столице. Эксперты обсудили широкий спектр тем: от применения искусственного интеллекта и анализа больших данных до развития выставочных площадок.

Мероприятие объединило профессионалов MICE-сектора, специализирующихся на корпоративных путешествиях и организации бизнес-мероприятий. Масштабный конгресс привлек более 1300 специалистов из стран-участниц БРИКС, став самой представительной площадкой для международного делового сообщества в России. В ходе насыщенной программы участники рассмотрели ключевые вызовы и инновационные решения, стоящие перед отраслью и государством.

Развитие творческого сектора

В текущем году дважды — весной и осенью — состоялась Московская неделя интерьера и дизайна, причем ноябрьское мероприятие собрало специалистов из 22 государств. В деловых встречах приняли участие свыше 12 тысяч профессионалов отрасли.

Столица также стала площадкой для масштабного события — Московской международной недели креативных индустрий, которая объединила ведущих международных специалистов. Среди гостей были руководители компаний по разработке видеоигр, создатели кинопроизводств, именитые продюсеры, а также профессионалы в сфере дизайна и издательского дела. Результатом встречи стало заключение 18 договоров о сотрудничестве и внешнеторговых контрактов.

Важно отметить активное участие представителей БРИКС+ не только в этих творческих мероприятиях, но и в других значимых событиях московской деловой жизни.

Более 200 модельеров из России и других государств, включая Индию и Коста-Рику, представили свои работы на октябрьской Неделе моды в Москве. Мероприятие объединило творцов из 41 российского города и семи зарубежных стран.

Ранее, в августе, столица принимала международный кинофестиваль, собравший представителей из четырех десятков стран. Профессионалы киноиндустрии провели ряд деловых встреч, итогом которых стало подписание девяти партнерских контрактов между отечественными и иностранными участниками.