Москва призвала Анкару не торговать оружием с Киевом

сегодня в 23:04

В МИД России предложили Турции отказаться от поставок оружия Украине

В МИД России предложили Турции отказаться от поставок оружия Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель синистра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в понедельник принял посла Турции Танжу Бильгича.

«Подчёркнута российская позиция о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием. Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике», — сказано в сообщении МИД России в официальном Telegram-канале.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину послание об урегулировании украинского конфликта.