Москалькову удивило решение суда об аресте генерала Попова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что будет внимательно рассматривать обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, если оно поступит, сообщает ТАСС.

Москалькова пообещала изучить аргументы суда в пользу ареста Попова.

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста», – уточнила она.

По словам Москальковой, она обратит на инцидент особое внимание.

Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ задержали по обвинению в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных для строительства оборонительных укреплений. По данным следствия, общая сумма ущерба составила свыше 130 млн рублей.