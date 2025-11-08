Молдавия разрывает договоры со странами СНГ о безвизе, экологии и налогах

Власти Молдавии подготовили законопроекты о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ, затрагивающие безвизовый режим, налогообложение, экологию и иные сферы. Их могут одобрить уже 12 ноября во время заседания кабинета министров, сообщает ТАСС .

Может быть расторгнуто соглашение о безвизовом передвижении граждан государств-членов СНГ по территории его участников. Документ подписали в Бишкеке в Кыргызстане 9 октября 1992 года.

Также власти Молдавии собираются денонсировать соглашение о сотрудничестве в области использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств. Документ подписали в белорусском Минске 26 мая 1995 года.

Еще Правительство Молдавии расторгнет соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды. Документ подписали в Москве 8 февраля 1992 года.

Еще Молдавия может расторгнуть соглашение о принципах взимания косвенных налогов во время экспорта и импорта товаров, работ, услуг. Его подписали в Москве 25 ноября 1998 года.

Также Молдавия денонсирует соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участников СНГ. Документ подписали в узбекистанском Ташкенте 15 мая 1992 года.

В феврале 2023 года власти Молдавии сообщили о планах расторгнуть 119 из 282 соглашений, подписанных в рамках СНГ.

