МО Британии заявило о планах отслеживать российское судно «Янтарь»

«Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания», — заявил он.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российское исследовательское судно «Янтарь» ведет слежку за подводной инфраструктурой у берегов Шотландии, и пригрозил ответными мерами.

В Москве назвали обвинения необоснованными и подчеркнули, что Россия будет защищать свои корабли от возможной агрессии.

Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что любые действия российских военных на Западе используются для нагнетания напряженности. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия готова защитить свои корабли в случае агрессии со стороны Великобритании и подчеркнул, что эскалацию провоцирует не экипаж «Янтаря», а западные политики.

