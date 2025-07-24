Мишустин уволил Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС, сообщили в агентстве.

75-летний журналист, проработавший в агентстве около трёх десятилетий, завершает карьеру в главном государственном новостном ресурсе страны.

Гусман пришёл в ТАСС в начале 1990-х и за годы работы стал одним из ключевых лиц медиахолдинга. С 2000 года он совмещал руководящие должности с авторской деятельностью — создал и вёл телепроект «Формула власти», посвящённый интервью с российскими и зарубежными политиками. Его вклад в журналистику отмечен званиями «Заслуженный работник культуры РФ» (2001) и «Заслуженный журналист РФ» (2018).

Причины отставки не уточняются.