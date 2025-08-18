Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова
Фото - © РИА Новости, Алексей Никольский
Замглавы Росавиации Андрей Добряков покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Добряков оставил должность замглавы Росавиации, которую занимал более двух лет, по собственному желанию. Распоряжение было подписано 15 августа.
Добряков стал заместителем главы Росавиации в марте 2023 года. Он курировал вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники. Кто займет его пост, пока неизвестно.
