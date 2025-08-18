Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова

сегодня в 20:44

Добряков оставил должность замглавы Росавиации, которую занимал более двух лет, по собственному желанию. Распоряжение было подписано 15 августа.

Добряков стал заместителем главы Росавиации в марте 2023 года. Он курировал вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники. Кто займет его пост, пока неизвестно.

В июле президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ. Также го освободили от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и Африке.