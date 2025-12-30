Мирошник: Зеленский показал неготовность к урегулированию

Посол МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку БПЛА на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявил, что Владимир Зеленский не готов и не намерен вести переговоры о мирном урегулировании, пишут « Известия ».

«Он (Зеленский — ред.) ранее уже использовал эти методы для того, чтобы сорвать переговоры или продемонстрировать свой реальный подход к мирному урегулированию…», — отметил он.

Утром 29 декабря российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над Новгородской областью. Сначала, до 07:00 по московскому времени, удалось сбить 18 украинских дронов, которые направлялись к президентской резиденции. Затем, в период с 07:00 до 09:00, было уничтожено еще 23 вражеских БПЛА.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не поддерживает решение Киева атаковать госрезиденцию Путина. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ не наносили никаких атак.

