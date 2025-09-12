Мирошник заявил, что Киев добивается отказа Москвы от мирных переговоров

Представители киевского режима путем «обозления» российского населения стараются добиться отказа Москвы от мирных переговоров с Киевом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает ТАСС .

По словам Мирошника, именно поэтому Украина наносит удары по мирному населению, чтобы усугубить политические настроения внутри страны и «обозлить» народ.

«Они (ВСУ — ред.) наносят удары по домам, они наносят удары по гражданскому населению, наносят удар по рейсовому транспорту с одной единственной целью — повлиять на людей. Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на исход, то есть в идеале сорвал переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них, потому что Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса», — заявил дипломат.

Мирошник отметил, что своими действиями Украина заставляет население России либо покинуть страну, либо обозлиться на власть, которая якобы не может защитить гражданское население. Другими словами, Киев намеренно использует военные методы против гражданского населения России.

«Нигде в мире ни одна страна не смогла защитить свое население полностью. То есть терроризм проявляется в том, что они находят уязвимые места, а их — масса. Мы живем в уязвимом мире, который не является жизнью в крепости», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев приостановили переговорный процесс. При этом между переговорными группами России и Украины сохраняются каналы связи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.