Мирошник: вторжение ВСУ в Курскую область координировал Запад
Вторжение ВСУ в Курскую область курировали западные специалисты
Вторжение ВСУ в Курскую область курировали западные специалисты, так как у Украины нет разведывательных возможностей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова цитирует ТАСС.
Дипломат сделал заявление на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по теме нарушений гуманитарного права ВСУ.
«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», — сказал российский дипломат.
Он добавил, что техника и оружие ВСУ, используемая во время нападения на курское приграничье, была западного производства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об окружении подразделений ВСУ.