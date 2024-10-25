Мирошник: вторжение ВСУ в Курскую область координировал Запад

Вторжение ВСУ в Курскую область курировали западные специалисты, так как у Украины нет разведывательных возможностей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова цитирует ТАСС .

Дипломат сделал заявление на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по теме нарушений гуманитарного права ВСУ.

«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что техника и оружие ВСУ, используемая во время нападения на курское приграничье, была западного производства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об окружении подразделений ВСУ.