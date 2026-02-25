Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник обратил внимание на происхождение фамилий замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника.

«Российский постпред Василий Небензя заявил, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, при этом заметил: „мой отец щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее чем вы, пани Беца, и вы пан Мельник!“ — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, в ответ Беца на английском «пробурчала», что русские и украинцы «никогда не будут братьями», добавив, что Небензя «не является украинцем». Небензя затронул тонкую тему для националистического киевского режима.

Мирошник отметил, что фамилия Беца, вероятно, имеет сербские, хорватские или венгерские корни. Она может означать «кличку коровы, кобылы или козы», а в венгерском варианте — «неповоротливую бабу». При этом с Мельником все намного проще, так как это исконно русская фамилия.

Российский посол добавил, что националистической власти в Киеве важна украинская титульность, но Ни Беца, ни Мирошник не смогут ее доказать.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья.

