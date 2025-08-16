Трамп: договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Договоренность по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от президента этой страны Владимира Зеленского, заявил глава США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Хозяин Белого дома также выразил уверенность в том, что Путин заинтересован в сделке по Украине, сообщает «Коммерсант» .

Президенты России и США провели переговоры с 15 по 16 августа. Встреча Путина, Трампа и их делегаций состоялась в городе Анкоридж на Аляске.

Во время совместной пресс-конференции Трамп заявил, что мирная сделка по Украине пока не заключена, но стороны достигли прогресса в этом вопросе. По его словам, по украинскому урегулированию согласовали «многие пункты», но не «самый важный».

В ходе саммита Владимир Путин говорил, что Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине.