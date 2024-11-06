«Мир будет, похоже, везде…»: Дерипаска отреагировал на ожидаемую победу Трампа

Российский бизнесмен Олег Дерипаска первым из российских бизнесменов прокомментировал предполагаемую победу Дональда Трампа на выборах в президенты США. Своим мнением он поделился в Telegram-канале .

«Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…», — написал бизнесмен.

Между тем Трамп во время обращения к сторонникам в Палм-Бич (Флорида) объявил себя победителем в президентской гонке. Агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона заявило, что Трамп стал избранным президентом США.

Подсчет голосов за Дональда Трампа и Камалу Харрис продолжается. Официально победитель президентских выборов в США еще не объявлялся, однако республиканца уже поздравляют с победой мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.