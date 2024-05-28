Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказала, что на Украине запрашивают антидоты и противогазы в чрезмерных количествах. Это говорит о планах по использованию токсичных веществ, сообщает РИА Новости .

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», - уточнил он.

Также Кириллов рассказал о многочисленных случаях применения украинскими бойцами раздражающего вещества хлорпикрина. Впервые ВСУ его использовали в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным государственным переворотом.

По словам начальника, такие же инциденты фиксировали позже в районе Богдановки, Горловки, Донецка, Артемовска и Кременной