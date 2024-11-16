Минобороны: российские войска освободили Макаровку в ДНР

Солдаты ВС РФ выбили украинских боевиков из села Макаровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

Также были атакованы солдаты ВСУ рядом с населенными пунктами Великая Новоселка и Разлив в ДНР. Нанесены удары по 113-й, 117-й и 129-й бригадам территориальной обороны противника.

Кроме того, была отбита контратака штурмовиков ВСУ. За сутки уничтожено до 140 боевиков, два танка, два бронеавтомобиля, шесть машин и две САУ «Акация».

Ранее российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике. За день до этого украинских боевиков выбили из Вознесенки.