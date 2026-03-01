Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет и 195 БПЛА из Ирана

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет и перехвате 195 БПЛА, выпущенных с территории Ирана, сообщает РИА Новости .

С начала атаки в сторону страны было выпущено 137 иранских баллистических ракет, из которых 132 были уничтожены, а 5 упали в море.

В ведомстве рассказали об обнаружении 209 иранских БПЛА, 195 из которых были перехвачены, а 14 упали на территорию и в территориальные воды страны, причинив некоторый сопутствующий ущерб.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

По данным CNN, удары была направлены на руководителей Ирана, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки».

