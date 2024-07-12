Минобороны и РВИО опубликовали документы о разгроме дивизии СС «Галичина»

Министерство обороны России и Российское военно-историческое общество показало ранее неизвестные документы о разгроме дивизии СС «Галинича» в канун 80-й годовщины начала Львовско-Сандомирской операции, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

Широкомасштабное наступление Красной Армии на Львов началось 13 июля 1944 года и завершилось полным освобождением территорий Западной Украины и Польши от фашистских захватчиков. Эксклюзивные документы об этом важном событии опубликованы в спецразделе на портале «История.рф». Их разместили на портале с целью предоставить возможность обществу изучить первоисточники по истории Великой Отечественной войны.

«Львовско-Сандомирская операция стала шестым из десяти сталинских ударов, нанесенных по войскам Третьего рейха и его сателлитов. В результате действий 1-го и 4-го Украинских фронтов группа армий „Северная Украина“, будучи отброшена на 200 км, понесла колоссальные потери: 32 дивизии, включая коллаборационистскую дивизию СС „Галичина“, потеряли от 50 до 70% своего личного состава, еще 8 оказались полностью уничтожены», — рассказал научный сотрудник Российского военно-исторического общества Рамазан Урусов.

Архивные документы подтверждают, как стремительно наступали советские войска и с какой стремительностью осуществлялось наступление советских войск в ходе боев по освобождению территории советской Украины и юго-восточной Польши.

Так, в одной из опубликованных кратких сводок сообщается, что «14.07.1944 г. после действий усиленных разведотрядов и ввода основных сил армии, наступающие соединения первого эшелона прорвали оборону противника на участке: Бзовица — Осташовце шириной 18 км и углубились на 5-6 км, захватив первую и вторую линию траншей».

Всего в подборке опубликован 21 документ. Позднее в разделе появятся и другие рассекреченные документы, которые ранее не видел свет.