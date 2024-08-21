Минобороны: глава «Госзагрансобственности» Логвинов стал топ-чиновником МО РФ

сегодня в 17:13

Бывший глава «Госзагрансобственности» России Евгений Логвинов переведен на новую должность в министерство обороны. Его анкета опубликована на сайте МО РФ .

Логвинов занял должность директора Департамента военного имущества Минобороны России. Приказ главы МО РФ был выпущен 31 июля 2024 года.

Чиновник занимал должность главы ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» с 2021 по 2024 год. До этого Логвинов был гендиректором ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Десна»» Управления делами президента РФ.

Ранее бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова оставили под стражей. Он подавал апелляцию, но ее отвергли.