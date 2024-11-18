Минюст Абхазии: Запад финансировал представителей организаций республики

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы на протяжении нескольких лет финансировали некоторых представителей организаций республики для достижения собственных целей, сообщает ТАСС .

Барциц подчеркнул, что происходящее сейчас в Абхазии имеет все признаки попытки государственного переворота с целью смены власти.

«Все признаки попытки захвата и удержания власти», — заявил министр юстиции Абхазии.

В республике возмущенные граждане требуют отставки президента Аслана Бжании и грозят, что, если тот не оставит свою должность, они создадут временное правительство в стране.

Бжания уже заявлял, что готов сложить полномочия, если оппозиционеры покинут захваченные здания правительства. При этом он отмечал, что все равно будет участвовать в преждевременных выборах на пост президента.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционеры подчеркивают, что протестуют не против Москвы, а против политики действующей власти в своей стране.