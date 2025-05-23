На встрече министров финансов G7 в Канаде (20-22 мая) страны объединения согласовали возможность введения новых антироссийских санкций, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, сообщает РИА Новости .

В коммюнике по итогам встречи подчёркивается «непоколебимая поддержка» киевского режима.

«Мы приветствуем усилия по достижению перемирия. Если соглашение не будет достигнуто, рассмотрим все варианты давления, включая ужесточение санкций», — говорится в документе.

Примечательно, что США, по данным Politico, изначально выступали против жёстких формулировок в итоговом заявлении. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон опасается, что радикальные формулировки могут осложнить возможные переговоры между Москвой и Киевом.

С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны ввели несколько пакетов санкций, затронувших банковский сектор, высокие технологии и крупный бизнес. В Кремле эти меры называют «экономической войной», подчёркивая готовность России к подобному развитию событий.

Эксперты отмечают, что новые ограничительные меры могут быть направлены против энергетического сектора и оставшихся каналов финансовых расчетов. Решение будет принято после оценки развития ситуации на фронте в ближайшие недели.