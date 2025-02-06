Министр финансов США рассказал, зачем Трамп ввел пошлины

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров восстановлением производственной базы, сообщает сайт « Финансы.mail.ru » со ссылкой на Fox Business.

По словам министра, Соединенные Штаты хотят вернуть свою производственную базу. А введение пошлин — это способ достижения данной цели.

По словам Бессента, после возвращения производства в США налог на прибыль и корпоративные доходы повысятся, доходы от пошлин упадут, а также сократится торговый дефицит и дефицит счета текущих операций.

Американский чиновник также отметил, что благодаря введению пошлин Соединенные Штаты смогут возродить свою экономическую безопасность.

Бессент добавил, что данная мера не связана со стремлением получить прибыль. Она направлена не решение других проблем. Министр отметил, что, например, после угроз ввести пошлины Колумбия согласилась принять обратно нелегальных мигрантов.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Затем Мехико и Оттава договорились с Вашингтоном о приостановлении пошлин на месяц.