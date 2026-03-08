Минэнерго США: Вашингтон не будет отказываться от санкций в отношении России
Фото - © Freepik.com
Власти Соединенных Штатов не собираются отказываться от санкций в отношении России, хоть и были даны некоторые ослабления ограничений для Индии на приобретение нефти у РФ. Об этом рассказал глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала CNN, сообщает ТАСС.
По его словам, политика Соединенных Штатов против РФ осталась прежней. Так чиновник прокомментировал решение США предоставить месячную лицензию Индии для приобретения нефти из РФ.
Райт отметил, что мера — прагматичная. Она принята на короткий срок.
Действия США мотивированы тем, что необходимо «подавить страх нехватки нефти». Также это нужно для снижения «опасений на рынках».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.