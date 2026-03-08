сегодня в 18:01

Минэнерго США: Вашингтон не будет отказываться от санкций в отношении России

Власти Соединенных Штатов не собираются отказываться от санкций в отношении России, хоть и были даны некоторые ослабления ограничений для Индии на приобретение нефти у РФ. Об этом рассказал глава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала CNN, сообщает ТАСС .

По его словам, политика Соединенных Штатов против РФ осталась прежней. Так чиновник прокомментировал решение США предоставить месячную лицензию Индии для приобретения нефти из РФ.

Райт отметил, что мера — прагматичная. Она принята на короткий срок.

Действия США мотивированы тем, что необходимо «подавить страх нехватки нефти». Также это нужно для снижения «опасений на рынках».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.