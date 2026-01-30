По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, современная молодежь уделяет недостаточно внимания чтению, и в этой связи главу европейской дипломатии Каю Каллас можно показывать школьникам как наглядный пример необразованности. Так парламентарий прокомментировал надежды европейского политика стать «очень умной», сообщает Газета.ru .

«Книги — это, конечно, ворота, дорога к уму. То, что сейчас, к сожалению, подростки мало читают… Можно показывать на уроках Каю Каллас. Видите, вот отказ от чтения, отказ от соприкосновения с носителями, с гениальными носителями, приводит к такому», — заявил Милонов.

Депутат напомнил о произведении Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», созданного специально для воспитания подрастающего поколения.

«В целом, наверное, будет правильно вот сказать, как Маяковский в свое время. Помните, когда была проблема, что дети не мыли руки, плохо себя вели, вот он сделал „Что такое хорошо и что такое плохо“. Так и с Каллас», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что чтение обязательно принесет пользу главе европейской дипломатии, ведь накопление знаний поможет ей быть «более аккуратной в выражениях» на публике.

Ранее Каллас заявила о своем увлечении исторической литературой и выразила надежду, что это позволит ей стать «очень умной».

