Мигель Диас-Канель: Куба готова защищаться до последней капли крови

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в социальной сети X, где отметил, что США ведут агрессивную политику против его государства уже 66 лет. Кубинский руководитель подчеркнул готовность своей страны обороняться любой ценой, пишет РИА Новости .

Диас-Канель указал, что Куба занимает оборонительную позицию и не несет угрозы другим странам, однако настроена защищать национальную территорию до конца.

Эти слова прозвучали после того, как американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении поставок венесуэльской нефти на Кубу. По его словам, ранее Гавана получала нефтепродукты из Венесуэлы в обмен на предоставление услуг в области безопасности.

Ранее министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом, а также военным вмешательством в дела иных государств, в отличие от Вашингтона.

