сегодня в 12:37

МИД РФ заявил о зеркальном ответе после разоблачения британского агента в Москве

В Москве был выявлен сотрудник британских спецслужб. По сообщению МИД РФ, если Великобритания пойдет на эскалацию этой ситуации, то Россия даст зеркальный ответ, сообщает РИА Новости .

Ранее ФСБ вычислила сотрудника британских спецслужб, который действовал под видом секретаря отдела посольства Великобритании в Москве. Его лишили аккредитации и выдворили из России.

После этого в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа. Ей был выражен протест.

В дипведомстве отметили, что РФ не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб.

В МИД отметили, что Москва даст Лондону зеркальный ответ в случае, если Британия пойдет на эскалацию ситуации.

