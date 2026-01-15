МИД РФ заявил о зеркальном ответе после разоблачения британского агента в Москве
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
В Москве был выявлен сотрудник британских спецслужб. По сообщению МИД РФ, если Великобритания пойдет на эскалацию этой ситуации, то Россия даст зеркальный ответ, сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ вычислила сотрудника британских спецслужб, который действовал под видом секретаря отдела посольства Великобритании в Москве. Его лишили аккредитации и выдворили из России.
После этого в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа. Ей был выражен протест.
В дипведомстве отметили, что РФ не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб.
В МИД отметили, что Москва даст Лондону зеркальный ответ в случае, если Британия пойдет на эскалацию ситуации.
