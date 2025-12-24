МИД РФ заявил о необходимости возобновления прямых авиарейсов с США

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Соединёнными Штатами давно назрело. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью газете «Известия» .

По его словам, Москва впервые поставила этот вопрос ещё в феврале 2025 года во время двусторонних консультаций в Стамбуле, посвящённых устранению «раздражителей» в отношениях.

«В течение года передали авиационным властям США предложения с действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения. Настроены на скорейшее начало деполитизированного и без предварительных условий диалога по линии профильных ведомств двух стран для устранения стоящих на этом пути технических препятствий», — подчеркнул дипломат.

Гусаров выразил надежду, что у американской стороны проявится «достаточная политическая воля к снятию утратившей всякий смысл «авиаблокады».

Ранее, в ноябре 2025 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отмечала, что Москва предложила Вашингтону возобновить прямые рейсы, однако ответа не последовало.

Прямое воздушное сообщение между двумя странами было приостановлено в марте 2022 года после введения взаимных ограничений.

