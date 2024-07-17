МИД РФ: США дали карт-бланш Украине на удары по российской территории
Власти США дали карт-бланш украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории РФ американским оружием, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев», — сказал Полищук в интервью ТАСС.
По его словам, в Штатах все еще грезят иллюзиями превосходства. Там рассчитывают нанести РФ стратегическое поражение, а после всего этого отсидеться на безопасном расстоянии за океаном. При этом в американской власти вряд ли кто-то реально осознает риски такого самообмана. Последствия принятых решений могут привести к непредсказуемым результатам.
Дипломат подчеркнул, что ракетная атака, которую ВСУ провели на Севастополь, обеспечивалась военными специалистами США. Для этого использовался американский дрон.
Полищук добавил, что для властей РФ безопасность Крыма и страны — это безусловный приоритет.
23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, предположительно, из Николаева. ПВО сбила четыре, пятая подорвалась над городским пляжем. Погибли четыре человека, из них двое детей. За медпомощью обратились свыше 150 человек, госпитализированы 82.