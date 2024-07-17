МИД РФ: США дали карт-бланш Украине на удары по российской территории

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, в Штатах все еще грезят иллюзиями превосходства. Там рассчитывают нанести РФ стратегическое поражение, а после всего этого отсидеться на безопасном расстоянии за океаном. При этом в американской власти вряд ли кто-то реально осознает риски такого самообмана. Последствия принятых решений могут привести к непредсказуемым результатам.

Дипломат подчеркнул, что ракетная атака, которую ВСУ провели на Севастополь, обеспечивалась военными специалистами США. Для этого использовался американский дрон.

Полищук добавил, что для властей РФ безопасность Крыма и страны — это безусловный приоритет.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, предположительно, из Николаева. ПВО сбила четыре, пятая подорвалась над городским пляжем. Погибли четыре человека, из них двое детей. За медпомощью обратились свыше 150 человек, госпитализированы 82.