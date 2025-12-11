Захарова: Британия готовит общественность к росту своих потерь на Украине

Речь идет о младшем капрале парашютно-десантного полка, погибшем 9 декабря.

«Гибель граждан и подданных Британии это, безусловно, зона ответственности британского руководства, но есть только маленький нюанс — он погиб на Украине. Многие стали задавать вопрос: а что же он там делал?» — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что присутствие британских военных на Украине давно не является секретом, а Лондон лишь выполняет «прямые указания» по совершению диверсионных актов и терактов.

Дипломат отметила, что это «первый раз, когда британские власти публично подтвердили факт гибели своего кадрового военного». По ее мнению, такая огласка может быть частью подготовки общественного мнения в Великобритании к будущим потерям в связи с обсуждаемыми планами по созданию на Украине «коалиции желающих» — иностранного воинского контингента.

«При попытках реализации преступного замысла с „коалицией желающих“ ответственность за жизни подданных Соединенного Королевства будет лежать целиком на Лондоне», — предупредила представитель МИД.

Она также добавила, что любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных Сил России.

