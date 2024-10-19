МИД РФ: принятие Украины в НАТО сделает невозможным дипурегулирование кризиса

Если Украину возьмут в Североатлантический альянс, это сделает невозможным политическое и дипломатическое урегулирование кризиса между Москвой и Киевом. Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат добавил, что РФ всегда предупреждает страны Запада об опасности принятия Украины в Североатлантический альянс. Причина в том, что НАТО будет вовлечено в боевые действия против России и может спровоцировать неожиданную эскалацию.

Ответственность за разрушительные последствия, по словам Полищука, будет нести Запад. Дипломат надеется, что в Евросоюзе и США еще остались политики, которые осознают риски принятия Украины в НАТО.

Ранее Полищук заявил, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить удары по территории РФ с помощью американского оружия. Соединенные Штаты пошли на такой шаг, поскольку продолжают раскручивать спираль эскалации.