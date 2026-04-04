МИД РФ осудил очередные атаки АЭС «Бушер» в Иране с жертвами

РФ с возрастающей тревогой воспринимает информацию о еще одном ударе ракетами по атомной электростанции «Бушер» в Иране. Москва осуждает происшествие, повлекшее гибель одного из работников АЭС, публикует заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, противники Ирана наносят удары по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана.

Россия надеется, что будет проведена оценка во время проводящейся 27 апреля Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия. РФ предпримет попытки привлечь внимание стран мира к инциденту. Также Захарова призвала армии США и Израиля перестать бить по ядерным объектам Ирана.

Вашингтон и Тель-Авив начали операцию против Тегерана 28 февраля. Иран ударил в ответ по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Ранее американский или израильский боеприпас упал рядом с атомной электростанцией «Бушер» в Иран. Был убит один из охранников АЭС.

