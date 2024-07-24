Захарова связала заявления Зеленского о завершении конфликта с выборами в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на связь между словами украинского президента Владимира Зеленского, заявившего о необходимости завершить конфликт в его стране, и выборами в США.

По мнению дипломата, на Банковой посылают подобные сигналы на фоне политических новостей из Вашингтона. Захарова также уверена, что искренность в словах Зеленского отсутствует.

«Ее никогда не было, а в последние годы пришли тысячи подтверждений того, что он готов предать любого ради сохранения собственной власти, ради собственных болезненных амбиций», — подчеркнула спикер дипведомства в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что глава киевского режима пытается любыми способами напомнить о себе и «поклянчить» помощи.