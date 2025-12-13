МИД прокомментировал решение Совета ЕС о блокировке активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала европейские власти как «наперсточников» в ответ на решение Совета Европейского союза о бессрочной блокировке российских активов на сумму около 210 миллиардов евро.

Ранее Совет ЕС утвердил постоянную заморозку этих средств, отказавшись от необходимости продлевать ее каждые полгода.

Это решение, поддержанное Бельгией, Италией, Мальтой и Болгарией, направлено на убеждение ранее сопротивлявшейся Бельгии одобрить план предоставления Украине так называемого «репарационного кредита».

Окончательное согласование запланировано на 18 декабря. В ответ Россия обещает «серьезные последствия», а Центробанк РФ уже подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся средства.

