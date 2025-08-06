МИД КНР: процесс урегулирования конфликта на Украине вступает в решающий этап

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что урегулирование украинского кризиса находится на решающем этапе благодаря возобновившимся переговорам Москвы и Киева, сообщает РИА Новости .

По его словам, Россия и Украина сделали важный шаг, проведя переговоры. Благодаря этому шагу процесс урегулирования кризиса был ускорен, он вступил в решающий этап.

Также Ван И рассказал, что провел телефонный звонок с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Политики обсудили в том числе решение украинского конфликта.

Глава МИД КНР отметил, что консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который Китай и Бразилия представили в прошлом году, помог в деэскалации кризиса. Этот план одобрили более 100 стран мира.

Ван И добавил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга собираются создать платформу «Друзья мира». Ее цель будет заключатся в урегулировании украинского кризиса.

Москва и Киев провели третий раунд переговоров 23 июля в Стамбуле. Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.