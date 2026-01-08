МИД КНР осудил захват танкера «Маринер» американскими военными

сегодня в 12:30

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — прокомментировала дипломат ситуацию с танкером «Маринер».

Мао Нин добавила, что Китай категорически против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность других стран.

Накануне солдаты военно-морских сил США высадились на российский нефтетанкер «Маринера» в Атлантическом океане. После этого связь с судном оказалась утеряна. Минтранс РФ назвал захват нефтетанкера нарушением морского права. В Белом доме заявили, что экипаж танкера «Маринела» предстанет перед судом в США.

