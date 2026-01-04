МИД Китая призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу

Власти Китая призвали Соединенные Штаты немедленно освободить захваченного венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

«Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить попытки подорвать политическую власть в Венесуэле и решать вопросы путем диалога и переговоров», — говорится в заявлении.

В МИД Китая выразили озабоченность принудительным задержанием венесуэльского лидера и его супруги, отметив, что действия Вашингтона нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат принципам Устава ООН.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Дельси Родригес временно исполнять обязанности главы государства после задержания Николаса Мадуро.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания Мадуро глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

