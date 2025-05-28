Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил сделать все возможное, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен, сообщает РИА Новости .

Немецкий политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, а затем выступил на пресс-конференции. Он коснулся темы запуска «Северного потока — 2», высказавшись против работы газопровода.

По словам Мерца, он говорит за всю ФРГ. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода.

Несколько дней назад Мерц также заявил, что у «Северного потока — 2» нет лицензии на эксплуатацию. Он пообещал не возобновлять сертификацию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» прогремели взрывы. В результате произошла разгерметизация двух ниток «Северного потока» и одной «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает варианты частичного возобновления закупок российского газа. Один из сценариев — участие американских инвесторов в проекте «Северный поток».