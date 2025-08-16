Мерц: Европа не должна переоценивать свои силы в решении кризиса на Украине

Европейским странам не стоит преувеличивать свои возможности в разрешении украинского кризиса. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что именно США будут определять ход урегулирования ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на ZDF.

Мерц отметил, что переговорный процесс уже идет и продолжится в начале недели, когда в Вашингтон приедет украинский президент Владимир Зеленский, решающий голос в текущей ситуации все равно остается за США, хоть и мнение Евросоюза тоже имеет значение.

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник (18 августа — ред.). И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя», — сказал Мерц.

После завершения российско-американского саммита на Аляске, Трамп связался с руководителями стран НАТО, а также пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Европейские страны незамедлительно отреагировали на итоги саммита на Аляске. В Брюсселе была организована срочная встреча дипломатических представителей всех 27 государств Евросоюза.

Несмотря на это, Евросоюз не смог выработать консолидированную позицию. Вместо общего заявления от ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала документ, подписанный руководителями пяти европейских стран и Великобритании, которые готовы участвовать в организации трехстороннего саммита между Россией, США и Украиной.