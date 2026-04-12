Мема: РФ может жестко ответить на запуски ВСУ дронов через Финляндию

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о риске решительных и жестких действий со стороны России в связи с полетами украинских беспилотников через финскую территорию. Соответствующее предупреждение он опубликовал в аккаунте в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

Мема отметил, что в настоящее время обстановка является предельно серьезной, а текущее правительство бездействует, не добиваясь от Украины немедленного прекращения таких инцидентов в финском воздушном пространстве.

Как подчеркнул Мема, членство Финляндии в НАТО уже привело к первым последствиям: ранее нейтральное государство теперь используется как коридор для боевых дронов.

Ранее финские СМИ сообщили, что в коммуне Иитти местный житель обнаружил беспилотник с неразорвавшимся снарядом. Этому предшествовали находки двух украинских БПЛА на территории страны 29 марта, что премьер-министр Петтери Орпо назвал посягательством на территориальную целостность.

Третий дрон украинского производства был найден 31 марта на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале. На прошлой неделе телерадиокомпания Yle также сообщила об обнаружении еще одного беспилотного аппарата.

