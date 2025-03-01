Мексика заметила угрозу войны с Соединенными Штатами
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Во время разговора с военным руководством Мексики глава Пентагона Пит Хегсет пообещал предпринять «односторонние действия» в случае, если государство не возьмет под контроль ситуацию с наркокартелями. Местные власти боятся, что американский чиновник намекал на полномасштабную войну против страны, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) информированные источники, сообщает РБК.
Хегсет созванивался с высшим военным руководством Мексики 31 января. Глава Пентагона призвал политика устранить «сговор» между властями и наркокартелями.
В противном случае Хегсет пообещал «односторонние действия» со стороны США.
После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил на южной границе чрезвычайное положение. Политик отправил туда войска.
Также Трамп много раз предлагал атаковать мексиканские лаборатории. В них, предположительно, изготавливают фентанил - наркотический опиоидный анальгетик, мощный агонист μ-опиоидных рецепторов.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает действие введенных 1 февраля пошлин на импорт товаров из Мексики на месяц. До 4 марта будут проводиться переговоры.