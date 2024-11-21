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Медведев: в России есть проблемы с выплатами участникам СВО

В России есть проблемы с выплатами участникам спецоперации. Необходимо честно говорить о людях и ситуациях, с которыми они сталкиваются, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба политической партии «Единая Россия».

Благодаря государственным полномочиям солдатам можно помочь справиться с проблемами. Когда Медведев приезжает в разные регионы России, их главы рассказывают, как обстоят дела с выплатами, отметил он.

«А проблемы есть на самом деле», — отметил Медведев.

Поэтому зампред Совбеза РФ призвал не рассказывать о том, что все солдаты получили выплаты. Необходимо по-честному относиться к бойцам и имеющимся у них проблемам.

Ранее Медведев заявил, что, если по России ударят ракетой НАТО, может начаться Третья мировая. В таком случае РФ атакует Киев и главные объекты Североатлантического альянса.