Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел параллель между украинским конфликтом и Гражданской войной в США с 1861 по 1865 годы.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что у опыта долгого противостояния северных штатов США и Конфедерации южных (рабовладельческих) есть немалое сходство с СВО.

«Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян — равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов — бесчеловечный, дремучий расизм», — добавил он.

Зампред Совбеза добавил, что Англия и Франция и тогда, и сейчас поддерживают рабовладельцев. В украинском конфликте они помогают вместе с США Киеву.

По словам Медведева, бессильная пропаганда Белого дома старается найти опору в учебниках истории.