сегодня в 15:01

Медведев: РФ не устраивает отправка западных военных на Украину

Отправка любых военных на Украину, со стороны как государств Европы, так и иных членов НАТО, неприемлема для РФ. Так на английском написал в Х зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выложил видео с ударом баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по критически важным объектам соседней страны, сообщает ТАСС .

«Европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе», — сказал чиновник.

Он отметил, что РФ не приемлет военный контингент из любого государства Европы, НАТО на территории Украины.

«Ну, приходите. Тогда будет так», — добавил Медведев, прикрепив видео с ударом «Орешником».

Французский президент Эммануэль Макрон 9 января провел консультации с лидерами политических партий страны. Он предоставил план размещения на Украине контингента в «несколько тысяч» солдат.

Ночью с 8 на 9 января российские войска нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Был использован, в том числе «Орешник».

