Медведев назвал Зеленского «недоделанным фюрером», который «достал Трампа»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети « ВКонтакте » предположил, почему в Белом доме произошла перепалка украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

По словам Медведева, «недоделанный фюрер достал Трампа и его команду». Потому республиканец устроил Зеленскому «лютую выволочку».

После этого президент США решил временно приостановить военную помощь Киеву. Медведев назвал этот жест «символическим», ведь он в первую очередь был направлен на то, чтобы Зеленский скорее извинился перед Трампом.

Украинский президент все же выразил свои сожаления и заявил, что готов работать под руководством главы Белого дома, чтобы урегулировать конфликт на Украине, а также подписать соглашение по редкоземельным металлам. Трамп сказал, что получил сигнал от Зеленского о готовности вести переговоры.

На фоне этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон изъявили желание поехать с Зеленским в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Медведев считает, что США возобновят поставки оружия Украине после того, как будет подписано соглашение по ресурсам.