Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешнее руководство страны под руководством Владимира Зеленского готово на крайние меры, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта.

В интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» заявил: «Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира».

Медведчук подчеркнул, что украинский народ был втянут в «трагическую катастрофу», ответственность за которую неизбежно ляжет на его руководителей.

н считает, что именно поэтому война стала для «банды Зеленского» единственным способом сохранить власть, и они цепляются за нее, не считаясь с человеческими жертвами среди мирного населения.

