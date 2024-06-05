Медведчук: Запад провел спецоперацию по легитимизации Зеленского

Председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук раскрыл фиктивную схему продолжения работы Зеленского на посту главы государства, пишет "КП" .

21 мая 2024 года у Зеленского истек срок полномочий президента, указано в статье.

Однако на Западе приняли решение о проведении специальной операции по его легитимизации на высшей должности главы государства без проведения выборов.

Суть плана заключается в подаче иска Верховной Рады в Верховный суд о признании незаконным бездействия парламента Украины, который не объявившей очередные выборы президента после истечения его полномочий Зеленского, — раскрыл схему политик.

Ранее Медведчук обвинил Зеленского в крахе Украины и призвал привлечь его к уголовной ответственности за узурпацию власти.