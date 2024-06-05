Медведчук: Запад провел спецоперацию по легитимизации Зеленского
Украинский политик раскрыл фиктивную схему продолжения работы Зеленского
Председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук раскрыл фиктивную схему продолжения работы Зеленского на посту главы государства, пишет "КП".
21 мая 2024 года у Зеленского истек срок полномочий президента, указано в статье.
Однако на Западе приняли решение о проведении специальной операции по его легитимизации на высшей должности главы государства без проведения выборов.
Суть плана заключается в подаче иска Верховной Рады в Верховный суд о признании незаконным бездействия парламента Украины, который не объявившей очередные выборы президента после истечения его полномочий Зеленского, — раскрыл схему политик.
Ранее Медведчук обвинил Зеленского в крахе Украины и призвал привлечь его к уголовной ответственности за узурпацию власти.