Медведчук: Украина при Зеленском не имеет права на существование

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сделал заявление в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Херсонской области, сообщает ТАСС .

По его мнению, нынешнее украинское государство под руководством Владимира Зеленского, которое он назвал «террористическим режимом», утратило легитимность и не имеет права на существование.

«Такое государство подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее», — подчеркнул политик.

Медведчук обвинил власти Киева в системном нарушении международного права, включая конвенции ООН по борьбе с терроризмом. Удар по гостинице и кафе в Хорлах он охарактеризовал как «очередную показательную казнь мирного населения» и «государственный терроризм».

По его словам, за Владимиром Зеленским тянется «кровавый след преступлений», а целью подобных атак является запугивание жителей, сделавших выбор в пользу России.

«Кровавый клоун продолжает физически устранять всех, кто, как его одурманенному наркотическими веществами мозгу кажется, стоит у него на пути», — заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии.

