Мединский заявил, что Украина могла подписать мирный договор в феврале 2022 года

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире нового шоу американского ведущего Рика Санчеса заявил о том, что если бы Украина действовала самостоятельно и хотела мира, то могла бы подписать договор 28 февраля 2022 года, сообщает RT .

«Я вам скажу одну вещь, Рик, которую, наверное, еще ни разу не произносил публично. Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года», — заявил Мединский.

Также специалист добавил, что в то время условия соглашения были гораздо мягче, чем сейчас. Тогда страны могли сойтись на условиях отказа Украины от вступления в НАТО и отказа от размещения иностранных военных баз на своей территории, признание результатов референдума в Крыму.

Ранее сообщалось, что 9 июня на телеканале RT выйдет премьера шоу «Эффект Санчеса», которое будет вести звезда американской журналистики Рик Санчес.