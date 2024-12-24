Матвиенко заявила, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году

Матвиенко: переговоры по урегулированию конфликта с Украиной начнутся в 2025 г

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта начнутся в 2025 году, сообщает «Интерфакс» .

«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно, — сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что процесс переговоров будет непростым, однако Россия согласна искать компромиссы только при жестком соблюдении своих основных условий.

Спикер Совфеда отметила, что основные условия Москвы заложены в сорванных стамбульских договоренностях. Россия не намерена от них отказываться.

Матвиенко добавила, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту, однако повторения ситуации с Минскими соглашениями больше не будет.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с главой российского государства Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам республиканца, украинскому конфликту необходимо положить конец.