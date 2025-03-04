Маск: Зеленскому нужно отказаться от власти и уехать из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от власти и уехать из государства. При этом политику нужно сделать выгодное предложение, заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск, сообщает ТАСС .

«Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск в соцсети Х.

2 марта он обвинил Зеленского в обжорстве на фоне смерти солдат ВСУ. По его словам, президент Украины и главы стран ЕС устроили крупное застолье, пока бойцы умирают на фронте.

Ранее Маск также сказал, что Зеленский уничтожил себя в глазах народа США, когда устроил скандал в Белом доме.