Маск считает, что в Британии начнется гражданская война

Всемирно известный бизнесмен из США Илон Маск считает, что в Великобритании вскоре может начаться гражданская война. Таким образом он прокомментировал в соцсети Х массовые беспорядки в стране, сообщает RT .

В Сети появилась видеозапись с одного из протестов в Великобритании. Маск прокомментировал его, написав, что гражданская война неизбежна.

Протесты проходили в Ливерпуле, Саутпорте, Сандерленде и других городах Великобритании. Ультраправые радикалы подожгли участок полиции, устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов и разгромили магазин.

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